СМИ: одобрено строительство еще одного огромного моста в России

Владимир Путин отметил, что проект "созрел до реализации"

Президент России Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.

Глава государства наложил на письмо от главы Якутии Айсена Николаева резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Он поручил правительству внести соответствующее предложение, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Предварительная стоимость моста – 82,9 миллиарда рублей. Федеральный бюджет даст 47,8 миллиарда рублей, региональный бюджет – 6,4 миллиарда рублей, частный инвестор – 28,6 миллиарда рублей.

Протяженность моста составит 3,1 километра, еще 10,9 будут занимать сухопутные подходы. Легковые автомобили смогут пользоваться им бесплатно, а все остальные платить от одной до четырех тысяч рублей. Мост могут ввести в эксплуатацию в 2025 году, уточняет "Газета.Ru"

Видео: железнодорожную часть Крымского моста проверили на прочность