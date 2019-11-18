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СМИ: одобрено строительство еще одного огромного моста в России

09:22
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Владимир Путин отметил, что проект "созрел до реализации"

Президент России Владимир Путин одобрил строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.
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Глава государства наложил на письмо от главы Якутии Айсена Николаева резолюцию: "Ситуация созрела до реализации". Он поручил правительству внести соответствующее предложение, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на собственные источники.

Предварительная стоимость моста – 82,9 миллиарда рублей. Федеральный бюджет даст 47,8 миллиарда рублей, региональный бюджет – 6,4 миллиарда рублей, частный инвестор – 28,6 миллиарда рублей.

Протяженность моста составит 3,1 километра, еще 10,9 будут занимать сухопутные подходы. Легковые автомобили смогут пользоваться им бесплатно, а все остальные платить от одной до четырех тысяч рублей. Мост могут ввести в эксплуатацию в 2025 году, уточняет "Газета.Ru"

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