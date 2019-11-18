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"Росконтроль" нашел в докторской колбасе шкурки и неподходящее мясо

10:01
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Успешно прошли экспертизу только три образца из семи

Специалисты "Росконтроля" проверили докторскую колбасу, которая продается в российских магазинах. Результаты исследования есть в распоряжении ТВЦ.RU.

Для экспертизы отобрали семь популярных марок: "Мираторг", "Велком", "Окраина", "Заповедные продукты", "БахрушинЪ", "Микоян" и "Малаховский". Согласно ГОСТу, в состав докторской колбасы входят свинина, говядина, куриные яйца, вода, коровье молоко, сахар, соль и пряности. Также допустимы аскорбиновая кислота и и фиксатор окраски — нитрит натрия.

Однако в колбасе марки "Заповедные продукты" специалисты обнаружили мясо и шкурки птицы, которых в составе быть не должно, а также пшеничную муку и каррагинан (стабилизатор на основе водорослей). В образце "БахрушинЪ" нашли кукурузную муку, изолят соевого белка и животный белок. Эти две марки "Росконтроль" занес в черный список.

Колбасы "Малаховский" и "Микоян" попали в список с замечаниями. У первого образца обнаружили ДНК птицы – возможно от загрязнения оборудования другим видом мясного сырья, а у второго - превышение жира почти на 40%.

Согласно результатам экспертизы, к покупке рекомендованы только три бренда: "Мираторг", "Велком" и "Окраина". К ним у экспертов не возникло никаких нареканий.

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