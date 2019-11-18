Все круги ада: Плющенко поселит в доме Рудковской постороннюю женщину

Фигурист хочет еще одного ребенка

После выхода реалити-шоу с участием Яны Рудковской и Евгения Плющенко "ЯнаСупер" поползли слухи о разладе в звездном семействе. Фигурист даже публично поругался с женой.

Ради рейтингов Евгений и Яна не опровергают скандальные новости, а наоборот накаляют обстановку. Так, Рудковская активно намекает на семейные проблемы, а Плющенко с улыбкой высказывается о якобы имеющейся у него молодой любовнице.

На фоне скандала в Сети пара заявила, что хочет еще детей. "Я хочу пятерых детей. И девочку, и мальчиков. О детях мечтаем давно, но пока у нас ничего не получается", - поделился фигурист.

На мечты мужа Яна лишь вздыхает. "Не получается из-за моего здоровья. Все круги ада с гормонотерапией прохожу я, поэтому хочу, чтобы поскорее это закончилось. Для моего 44-летнего организма все это очень тяжело даётся", - пояснила она.

На это у Плющенко есть свое решение. "Я не исключаю, что у нас будут усыновлённые дети. Мы обсуждали с Яной суррогатную маму", - пояснил он.

При этом Евгений готов поселить постороннюю женщину, которая будет вынашивать его ребенка, в доме Рудковской. "Для нас лучше, если суррогатная мать поселится в нашем доме. Мы бы ее кормили, поили с ложечки", - резюмировал олимпийский чемпион. Яна на желание мужа жить с другой женщиной никак не отреагировала.

Напомним, Плющенко и Рудковская воспитывают совместного сына Александра. У фигуриста от первого брака есть наследник Егор, у Яны также подрастают два мальчика от предыдущего брака.