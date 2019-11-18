ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

На похоронах убитой историком аспирантки разразился жуткий скандал

10:42
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Родственникам стало плохо во время прощания

Накануне в станице Старовеличковская Краснодарского края прошли похороны убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Девушку хоронили в закрытом гробу.
Громкое убийство аспирантки в Петербурге. Главное

Сотни людей пришли проводить Настю в последний путь. Не все смирились с тем, что ее больше нет в живых. Людей одолевало горе, отчаяние, печаль и даже злоба. Один из присутствующих разразился трехэтажным матом в адрес убийцы - доцента СПбГУ Олега Соколова, возлюбленного девушки. Так, что его пришлось успокаивать.

"Эта "тварь конченая" должна получить достойное наказание. До конца жизни страдать должен", - не мог уняться один из местных жителей. Его слова передает "Регион Online".

Семья Ещенко не могла найти себе места на похоронах. Мать Насти Галина едва стояла на ногах, а на кладбище она легла на гроб и выла, пишет "Экспресс газета". Под конец женщине стало настолько плохо, что ее увезли в реанимацию. Спустя сутки ее состояние стабилизировалось. Однако, несмотря на повышенное давление, ее забрали из больницы.

Бабушка, дедушка и брат Насти также чувствовали себя нехорошо в церкви. Прощальную речь пришлось говорить отцу покойной – Олегу Ещенко. Он рассказал, что знал о романе дочери, но не одобрял его. Никаких изменений в характере Насти они не заметили.

"Я как рассуждал: если ей хорошо — то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его", - рассказал глава семейства. Ещенко отметил, что в этих отношениях не было намека на корысть, любовь бывает разной.

7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко застрелил из обреза ее сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался, сейчас он находится в СИЗО.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен

Читайте также:
Новости по теме
Похороны Анастасии Ещенко
Похороны Анастасии Ещенко
Похороны Анастасии Ещенко
Похороны Анастасии Ещенко
Похороны Анастасии Ещенко
Похороны Анастасии Ещенко
Похороны Анастасии Ещенко
Похороны Анастасии Ещенко
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.