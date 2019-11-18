На похоронах убитой историком аспирантки разразился жуткий скандал

Родственникам стало плохо во время прощания

Накануне в станице Старовеличковская Краснодарского края прошли похороны убитой аспирантки Анастасии Ещенко. Девушку хоронили в закрытом гробу.

Сотни людей пришли проводить Настю в последний путь. Не все смирились с тем, что ее больше нет в живых. Людей одолевало горе, отчаяние, печаль и даже злоба. Один из присутствующих разразился трехэтажным матом в адрес убийцы - доцента СПбГУ Олега Соколова, возлюбленного девушки. Так, что его пришлось успокаивать.

"Эта "тварь конченая" должна получить достойное наказание. До конца жизни страдать должен", - не мог уняться один из местных жителей. Его слова передает "Регион Online".

Семья Ещенко не могла найти себе места на похоронах. Мать Насти Галина едва стояла на ногах, а на кладбище она легла на гроб и выла, пишет "Экспресс газета". Под конец женщине стало настолько плохо, что ее увезли в реанимацию. Спустя сутки ее состояние стабилизировалось. Однако, несмотря на повышенное давление, ее забрали из больницы.

Бабушка, дедушка и брат Насти также чувствовали себя нехорошо в церкви. Прощальную речь пришлось говорить отцу покойной – Олегу Ещенко. Он рассказал, что знал о романе дочери, но не одобрял его. Никаких изменений в характере Насти они не заметили.

"Я как рассуждал: если ей хорошо — то и мне хорошо. Хотя мы разговаривали, говорили, да, что у этих отношений нет будущего. Но она любила его", - рассказал глава семейства. Ещенко отметил, что в этих отношениях не было намека на корысть, любовь бывает разной.

7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко застрелил из обреза ее сожитель, 63-летний доцент Петербургского университета Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела: расчленил его и по частям решил выкинуть в реку. 9 ноября на набережной Мойки преподавателя задержала полиция, после того как он упал в воду с рюкзаком, где лежали руки убитой. В квартире Соколова нашли тело аспирантки. Доцент во всем сознался, сейчас он находится в СИЗО.