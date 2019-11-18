Появились жуткие кадры из охваченной протестами Греции

Митингующие атаковали полицию с помощью петард

В Греции антиамериканские демонстрации переросли в массовые беспорядки. Афины, Салоники, Патры. На улицы крупнейших городов вышли десятки тысяч человек. По традиции марш прошёл в годовщину восстания студентов Политехнического университета, которое в 1973 году подавило военное правительство. США тогда поддержали диктатуру.

Бутылки с зажигательной смесью, петарды и фейерверки летят в полицейских. В арсенале агрессивно настроенных молодых людей ещё и дымовые шашки, камни, арматура - всё, что попадается под руку. Патры - третий по величине город Греции. Группы анархистов нападают на спецназ, мобилизованный для охраны правительственных зданий. Лица зачинщиков беспорядков скрывают маски и мотоциклетные шлемы. Противостояние анархистов и стражей порядка развернулось и в Салониках.

Участники погромов поджигали мусорные баки и машины. Сгорели как минимум два автомобиля. Для разгона радикалов полицейские вынуждены были применить светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Но эпицентром беспорядков стали Афины. Там арестованы десятки человек.

Задержанных обвиняют в участии в столкновениях с полицией и попытке пронести бутылки с зажигательной смесью в многоквартирные дома. С балконов зданий подозреваемые собирались атаковать стражей порядка. В их рюкзаках нашли канистры с бензином и противогазы. Не испугал анархистов даже тот факт, что за подобные действия в Греции введено уголовное наказание - до 10 лет тюрьмы. В результате беспорядков пострадали несколько человек, в том числе двое полицейских и репортёр местного телеканала. А началось всё с мирных акций - маршей в память о восстании студентов Политехнического университета. В 1973 году они выступили против военной диктатуры. Подобные митинги проходят ежегодно в крупнейших греческих городах.

Кульминацией марша в Афинах стало шествие к американскому посольству. 46 лет назад Вашингтон поддержал действия греческого правительства. Военные жестоко подавили восстание. Десятки студентов погибли. К диппредставительству Соединённых Штатов пришли тысячи греков, недовольных современной политикой Белого Дома. Участники митинга жгли флаги США и НАТО и выкрикивали антиамериканские лозунги.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".