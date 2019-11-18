Британским военным сошли с рук убийства на Ближнем Востоке

Командование пыталось замять десятки случаев преступлений

"Британская армия скрывала пытки и убийства детей на Ближнем Востоке", - под таким заголовком вышла статья The Sunday Times. Издание провело масштабное совместное расследование с компанией "Би-би-си". Журналисты выяснили, что военное командование Великобритании пыталось замять десятки случаев расстрелов мирных жителей, закрывало глаза на изнасилования и пытки. Британские солдаты годами терроризировали граждан Ирана и Афганистана.

Они просто сидели дома и пили чай. Четыре брата - 20, 17, 14 и 12 лет. Проходивший мимо британский солдат увидел их в окно и расстрелял. В комнату, где всё произошло, члены семьи с тех пор не заходят. Больно.

"Они выстрелили мальчикам в голову. Стреляли с одной стороны. Сыновья повалились на пол рядом друг с другом. Мозги вытекли", - рассказала мать мальчиков.

"Кости, зубы, кровь, мозги. Они были повсюду...", - вспоминает трагедию оставшийся в живых брат.

Это случилось в 2012 году в ходе спецоперации британской армии в Афганистане. Правительство Соединенного Королевства тогда объявило: застрелены четверо командиров запрещенного в России террористического движения "Талибан". Местные жители считают это абсурдом.

"Они были детьми. Как они могли быть командирами? Это невозможно. Мальчиков убили ни за что. Они были невинны", - уверен лиедр общины Зариф Лалзой.

Это лишь один из инцидентов, на которые сделан акцент в расследовании телеканала BBC и газеты Sunday Times. Журналисты рассказывают также о том, как, например, в 2003 году британские военные издевались над заключенными в тюрьме иракского города Басра. Или про зверский расстрел иракского полицейского, который якобы провинился лишь тем, что мирно патрулировал улицу. Отмечается: все эти дела, а их не меньше полусотни, были переданы в военную прокуратуру Соединенного Королевства в 2014 году, но хода им не дали. Sunday Times приводит слова одного из следователей: "Министерство обороны оказывало всё возрастающее давление и требовало как можно быстрее закрывать дела. На убедительные доказательства закрыли глаза по политическим причинам".

Журналисты утверждают: командование прекрасно знало о массовых нарушениях Женевской Конвенции, но покрывало зверские убийства и пытки. Все документальные свидетельства засекречены. Осведомлены были якобы и в правительстве. Британское Минобороны обвинения, конечно, отрицает.

Подробности смотрите в репортаже Ольги Оксенич.