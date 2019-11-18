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В Москве впервые прошел чемпионат по борьбе корэш

12:06
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Спортсмены соревновались в пяти весовых категориях

В Москве впервые прошел чемпионат по борьбе корэш. Это традиционный вид спорта тюркских народов. Включён в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО.

Раньше корэш был одним из главных элементов национальных праздников. А теперь - официальный всероссийский вид спорта. Перед борцом стоит цель положить соперника на ковёр. При этом нужно держаться за его пояс. Подножки и подсечки запрещены. Спортсмены соревновались в пяти весовых категориях, отмечает "ТВ Центр". Победители представят Москву на чемпионате России, который в декабре пройдет в Казани.

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