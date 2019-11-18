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Друг раскрыл правду о молодом муже 46-летней Мироновой

10:30
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Избраннику актрисы 27 лет

Друг 27-летнего Андрея Сороки Артем Хабаров раскрыл правду об отношениях артиста с Марией Мироновой. По его словам, актеры действительно женаты.
Миронова показала первое фото после родов в Греции

По словам Хабарова, в прошлом году Сорока внезапно уволился из театра и пропал. Друг слышал, что в семье Мироновой и Сороки произошло пополнение, но лично это обсудить с новоиспеченными родителями он пока не имел возможности.

"Мы с женой их еще не поздравили, поздравления будут позже. Поздравим обязательно. Для любви нет преград. Семья и отношения — это личное дело каждого", — сказал в эфире программы "Ты не поверишь!" Хабаров.

Напомним, в конце сентября дочь легендарного актера Андрея Миронова родила сына в Греции. Отцом ребенка, по слухам, стал некий директор по развитию одной русско-японской компании, которая занимается медицинскими технологиями.

Личность своего избранника Миронова мастерски скрывает. Иногда она дразнит поклонников фотографиями, на которых можно увидеть руку ее мужа или, например, щеку. Недавно она опровергла слухи о союзе с неким греческим бизнесменом и заявила, что расскажет о супруге, когда посчитает нужным.

Первым мужем Марии Мироновой был бизнесмен Игорь Удалов. В 1992 году у них родился сын. Затем Миронова вышла замуж за советника президента РАН Дмитрия Клокова. Потом появилась информация о ее браке с актером Алексеем Макаровым.

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