Самолет с Хиллари Клинтон задымил в аэропорту Нью-Йорка

От лайнера оторвался кусок

Самолет авиакомпании American Airlines, на борту которого находилась экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон, был вынужден вернуться в аэропорт вылета из-за неисправности.

Лайнер выполнял рейс Нью-Йорк-Вашингтон. Сначала экипаж заметил, что самолет начало трясти, когда он отлетел от аэропорта всего на несколько километров. Затем наземный сотрудник воздушной гавани заметил дым, идущий от лайнера, и металлический обломок на взлетно-посадочной полосе.

Было решено вернуть самолет. Посадка прошла благополучно, никто не пострадал. Все пассажиры, в том числе Хиллари Клинтон, вылетели в Вашингтон другим рейсом, уточняет интернет-портал "Дни.ру".