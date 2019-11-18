В передаче украинских кораблей нашли знак для Зеленского

От Киева ждут ответных действий

Передача Киеву кораблей, задержанных год назад в Керченском проливе, является знаком для украинских властей.

Это шаг к примирению со стороны России, заявил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям крымского парламента Юрий Гемпель.

Поэтому было бы не плохо, если бы президент Украины Владимир Зеленский предпринял несколько ответных шагов. Например, возобновил подачу днепровской воды в Крым по Северо-Крымскому каналу, пишет РИА Новости.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка арестованы в России и в последствии опущены на Украину в рамках обмена осужденными.

Москва несколько раз предлагала Киеву забрать свои корабли. К соглашению удалось прийти только 16 ноября. Передача судов должна состояться 18 ноября в нейтральных водах в районе крымского мыса Такиль.