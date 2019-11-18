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Законопроекты о защите и поощрении инвестиций обсудят с бизнесом

12:29
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Новый механизм позволит снизить издержки для предпринимателей

Законопроект о защите и поощрении инвестиций обсуждают на Парламентских слушаниях. Об этом сообщает "ТВ Центр".

В дискуссиях принимают участие сотрудники профильных ведомств, представители Госдумы, бизнес-сообщества и эксперты-финансисты. В начале этого месяца правительство внесло на рассмотрение в нижнюю палату парламента законопроект для введения механизма защиты капиталовложений. Документ позволит снизить издержки для предпринимателей и поможет реализовать новые перспективные проекты. Перед вторым чтением парламентарии и сотрудники Минфина решили ещё раз посоветоваться с представителями бизнеса и внести корректировки в документ.

"В ходе работы над законопроектом мы постоянно ведём диалог с бизнесом, и многие предприниматели ждут этого законопроекта с тем, чтобы начать свои инвестиции. Законопроектом также предусматривается возможность и участие субъектов России. Для них предусмотрены такие же условия заключения соглашений, которые касаются региональных налогов и касаются определённых видов стабилизации", - заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

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