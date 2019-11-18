ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Пугачева объяснила, почему жестко поступает с Лизой и Гарри

11:41
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

У Примадонны свои методы воспитания

Алла Пугачева рассказала о воспитании своих младших детей Лизы и Гарри. По словам Примадонны, иногда она поступает с наследниками довольно жестко.
Как живет внук Аллы Пугачевой Дени Байсаров. Фото

К примеру, у детей Пугачевой нет карманных денег. "Они же не работают", - пояснила Пугачева в эфире программы "Ты не поверишь!"

При этом певица довольна творческими успехами своих малышей. Как известно, Лиза и Гарри растут очень разносторонними личностями. Они рисуют, учат французский язык с преподавателем, сочиняют сказки.

Но Алла Борисовна пока не загадывает, кем станут ее дети, когда вырастут. "Мне дожить бы до тех времен, когда они школу закончат", - отметила Пугачева.

Лиза и Гарри родились в 2013 году от суррогатной матери. Отцом двойняшек стал муж Примадонны юморист Максим Галкин.

Читайте также:
Новости по теме
Алла Пугачева
Алла Пугачева
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.