Пугачева объяснила, почему жестко поступает с Лизой и Гарри

У Примадонны свои методы воспитания

Алла Пугачева рассказала о воспитании своих младших детей Лизы и Гарри. По словам Примадонны, иногда она поступает с наследниками довольно жестко.

К примеру, у детей Пугачевой нет карманных денег. "Они же не работают", - пояснила Пугачева в эфире программы "Ты не поверишь!"

При этом певица довольна творческими успехами своих малышей. Как известно, Лиза и Гарри растут очень разносторонними личностями. Они рисуют, учат французский язык с преподавателем, сочиняют сказки.

Но Алла Борисовна пока не загадывает, кем станут ее дети, когда вырастут. "Мне дожить бы до тех времен, когда они школу закончат", - отметила Пугачева.

Лиза и Гарри родились в 2013 году от суррогатной матери. Отцом двойняшек стал муж Примадонны юморист Максим Галкин.