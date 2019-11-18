Не сбил, но убил: в Подмосковье водитель зарезал пешехода-нарушителя

Бизнесмен во всем сознался

В подмосковном городе Мытищи 68-летний бизнесмен на внедорожнике Volvo зарезал 43-летнего пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте.

Инцидент произошел 17 ноября на улице Коминтерна. Пешеход решил перейти дорогу на красный свет, что вывело из себя бизнесмена. Водитель достал нож и ранил пешехода в шею, не выходя из автомобиля.

На видео, опубликованном в Сети, можно заметить, что подозреваемый скрылся с места преступления, а проезжавший мимо автомобиль каршеринга даже не остановился перед лежащим телом пострадавшего. В результате он скончался от полученной травмы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Подозреваемый написал явку с повинной и во всем сознался, пишет ТАСС. Следствие намерено ходатайствовать об аресте.

По данным "Московского комсомольца", пожилой бизнесмен в тот день не справился с эмоциями. Нож в машине он возил на случай самообороны. У 43-летнего мужчины в день трагедии произошел конфликт с женой и сыновьями. Он выпил лишнего, а после решил пойти с друзьями в баню. Родные забили тревогу только день спустя, так как предполагали, что глава семейства останется ночевать у друзей.