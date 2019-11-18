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"Включи во мне свет": бывший муж Началовой растрогал обращением к молодой жене

12:56
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Алдонин признался в любви красавице-блондинке

Жена Евгения Алдонина Ольга отпраздновала день рождения. Девушке исполнилось 32 года. Футболист очень трогательно поздравил любимую.
Жена-красавица Евгения Алдонина. 10 фото из жизни Ольги

Сюрприз от мужа Ольга показала на видео в Instagram. Романтичный ролик сопровождает хит Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук "Включи во мне свет". На кадрах футболист приносит красавице-жене огромный нежно-розовый букет.

При этом на своей странице в Instagram Алдонин разместил фото с Ольгой. "Все лучшие моменты связаны с тобой. Люблю", - подписал снимок футболист.

Напомним, первой женой Евгения Алдонина была певица Юлия Началова. Поп-звезда родила футболисту дочь Веру. Спустя пять лет брак распался.

В 2014 году Евгений женился на Ольге. Сейчас супруги воспитывают сына Артема, не забывая об оставшейся без матери Вере. Старшая дочь Алдонина после смерти Началовой проводит много времени с семьей отца. Кроме того, Евгений всегда берет девочку с собой в отпуск.

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