"Включи во мне свет": бывший муж Началовой растрогал обращением к молодой жене

Алдонин признался в любви красавице-блондинке

Жена Евгения Алдонина Ольга отпраздновала день рождения. Девушке исполнилось 32 года. Футболист очень трогательно поздравил любимую.

Сюрприз от мужа Ольга показала на видео в Instagram. Романтичный ролик сопровождает хит Алексея Чумакова и Юлии Ковальчук "Включи во мне свет". На кадрах футболист приносит красавице-жене огромный нежно-розовый букет.

При этом на своей странице в Instagram Алдонин разместил фото с Ольгой. "Все лучшие моменты связаны с тобой. Люблю", - подписал снимок футболист.

Напомним, первой женой Евгения Алдонина была певица Юлия Началова. Поп-звезда родила футболисту дочь Веру. Спустя пять лет брак распался.

В 2014 году Евгений женился на Ольге. Сейчас супруги воспитывают сына Артема, не забывая об оставшейся без матери Вере. Старшая дочь Алдонина после смерти Началовой проводит много времени с семьей отца. Кроме того, Евгений всегда берет девочку с собой в отпуск.