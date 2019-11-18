Джонни Деппа бросила русская невеста

Девушка вернулась в Санкт-Петербург

27-летняя танцовщица из Санкт-Петербурга Полина Глен бросила голливудского актера Джонни Деппа, с которым прожила чуть меньше года.

Как пишет Daily Mail, девушка устала от непрекращающихся судебных разбирательств Деппа с бывшей женой Эмбер Херд. Излишние внимание и шум казались ей пугающими, и она решила поставить жирную точку в отношениях.

Полина вернулась на родину и теперь спокойной живет в Санкт-Петербурге, а 52-летний актер остался один в своем доме в Лос-Анджелесе.

"Сейчас она спокойно живет в России и сказала Джонни, что его идея пожениться — просто безумие", - рассказал источник.

Джонни Депп и Полина Глен познакомились в 2018 году на вечеринке. Девушка не узнала в нем знаменитого актера и заинтересовалась им как личностью, напоминает интернет-портал "Дни.ру".