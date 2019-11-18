В каких регионах России зарплаты растут быстрее всего

Последнюю строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург

В тройку лидеров рейтинга регионов с быстрорастущими зарплатами вошли Тыва, Севастополь и Костромская область.

Как пишет газета "Известия", ссылаясь на данные Росстата, в январе-августе средний заработок в Тыве увеличился на 13%. Профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков объяснил взрывной рост тем, что за счет низкой базы прошлых лет даже незначительное увеличение доходов населения отражается в статистике как хороший рост в процентах. Также в субъекте развита горнодобывающая промышленность, где довольно много высокооплачиваемых мест.

Регионом с наименьшим темпом роста зарплат оказался Санкт-Петербург (3,6%). В аутсайдерах - Северная Осетия с показателем в 3,7% и Калининградская область - 4%. Москва расположилась в середине списка с темпом в 8,5%. В среднем по стране зарплаты за указанный период выросли на 7,8%.

В правительстве Санкт-Петербурга, где рост зарплат оказался наименьшим, называют одной из причин сдержанного темпа высокую базу 2018 года. В прошлом году средний заработок в городе увеличился на 12,4% относительно 2017 года.

При составлении рейтинга журналисты "Известий" использовали информацию об изменениях начислений от работодателей в январе-августе и определяли средний процент роста.

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