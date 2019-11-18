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Столичные хирурги провели уникальную операцию по лечению рака простаты

13:04
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Без разрезов и проколов

Московские хирурги провели первую в России операцию по лечению рака простаты сфокусированным ультразвуком без разрезов и проколов.

Операция прошла в урологический клинике городской клинической больницы (ГКБ) имени Спасокукоцкого департамента здравоохранения Москвы. Хирурги выполнили показательные операции у больных c локализованным раком предстательной железы при помощи сфокусированного ультразвука высокой интенсивности с использованием новейшего аппарата для ультразвуковой аблации тканей Focal One.

В операции также принимали участие специалисты клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова и французские урологи, сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на пресс-службу департамента здравоохранения Москвы.

Ультразвуковая аблация тканей - это высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека, основанный на воздействии высокоинтенсивных cфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов, отметил главный внештатный специалист уролог столичного Депздрава Дмитрий Пушкарь

"Данная технология может применяться при локализованном раке предстательной железы. При ее применении отсутствуют какие-либо разрезы и проколы, которые, к примеру, неизбежны при малоинвазивных или открытых операциях. Данная методика позволяет свести к минимуму количество осложнений как во время, так и после хирургического вмешательства, а пациенты восстанавливаются значительно быстрее, что позволяет им раньше вернуться к активной жизни", - пояснил Пушкарь.

В пресс-службе уточнили, что ультразвуковая аблация тканей эффективна в тех случаях, когда опухоль имеет четкую локализацию и занимает ограниченный участок ткани.

"Проведение подобного оперативного вмешательства в большинстве случаев не требует дополнительного или повторного лечения и выполняется бесплатно для жителей Москвы по полису обязательного медицинского страхования. Проведение таких операций на базе урологического центра больницы имени Спасокукоцкого стало возможным как благодаря профессионализму медиков, так и получению высокотехнологичного оборудования для ультразвуковой аблации тканей. На данный момент это первый и единственный в России аппарат для ультразвуковой аблации тканей подобного рода", - добавили в Депздраве Москвы.

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