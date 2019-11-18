Трехлетний сын Собчак прочитал стихотворение в свою честь (видео)

Сегодня у Платона день рождения

Телеведущая Ксения Собчак трогательно поздравила Платона с днем рождения – сегодня сыну журналистки и Максима Виторгана исполнилось три года.

Собчак опубликовала в Instagram фотографию, на которой по-матерински целует сына в висок, сопроводив лаконичной и очень правильной мыслью в подписи.

"Правильно все-таки люди говорят - хочешь быть счастливым, сделай себе счастье сам!", - написала экс-кандидат в президенты России. Собчак подчеркнула, что Платон живет с ней "на постоянке".

Не забыл про день рождения сына и Виторган. Он поздравил свою бывшую супругу и опубликовал видео, на котором Платоша читает стих в честь своего дня рождения.

"Прекрасный день! Улыбаться мне не лень! Потому что в эту дату мир встречал меня когда-то! В день рождения свой желаю счастья целый океан!", - рассказал малыш.

Собчак и Виторган развелись в июне 2019 года. Однако они сохранили дружественные отношения и воспитывают сына сообща.