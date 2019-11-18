В Москве прошел фестиваль "Диабет: защити свою семью"

Специалисты рассказали, как болезнь заметить вовремя и предотвратить

В Москве прошёл фестиваль "Диабет: защити свою семью". Он посвящён пропаганде здорового образа жизни и приурочен к Всемирному дню борьбы с сахарным диабетом. Ведущие эксперты рассказали, как полноценно жить с диагнозом и управлять болезнью.

Сахарный диабет - глобальная проблема мегаполисов. На ранних этапах он протекает скрыто, обнаруживает себя уже на поздних стадиях. О том, как болезнь заметить вовремя и предотвратить, рассказали ведущие специалисты на городском фестивале, посвященном Всемирному дню борьбы с диабетом, который прошел в парке культуры и отдыха Фили.

"В Москве количество больных сахарным диабетом приближается к 400 тысячам. И еще примерно столько же не подозревают о наличии у них заболевания. Компания "Ново Нордиск" - как мировой лидер в области разработки и производства препаратов для лечения сахарного диабета - несет особую ответственность. Мы поддерживаем это мероприятие по двум причинам: прежде всего, мы заботимся о людях с этим заболеванием, и, кроме того, диабет оказывает серьезное влияние на экономику и общество в целом", - уверен вице-президент и гендиректор компании "Ново Нордиск" в России и Белоруссии Ханс Дюиф.

С диабетом можно вести полноценную жизнь: на фестивале рассказали, как его контролировать, как с этим заболеванием можно путешествовать, ходить на вечеринки и заниматься спортом. И бороться, по сути, нужно не только с сахарным диабетом, но и с мифами вокруг него.

"Многие люди с диабетом даже не подозревают, что они больны. Поэтому очень важно обращать внимание на факторы риска. Это ожирение, фастфуд и сидячий образ жизни. Не менее важно регулярно проходить обследование у специалистов", - пояснил Ханс Дюиф.

Пройти моментальный скрининг и узнать уровень глюкозы в крови все желающие могли прямо на фестивале. Организаторы надеются, что это мероприятие станет городской традицией.

Наталья Тарасова, Владимир Черных, "ТВ Центр".