Общественники посетили ветеранов-магаданцев, которые проживают в столице

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Москве прошла встреча старейших членов "Магаданского землячества". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Представители региональной общественной организации "Северное притяжение" посетили ветеранов-магаданцев, которые проживают в столице. Они поделились воспоминаниями о войне. В составе дивизий, переброшенных с Дальнего Востока, они работали в госпиталях. Оказывали медицинскую помощь бойцам Красной армии. Подобные встречи “Магаданское землячество” проводит регулярно.