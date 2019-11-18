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В Москве прошла встреча старейших членов "Магаданского землячества"

14:53
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Общественники посетили ветеранов-магаданцев, которые проживают в столице

В преддверии празднования 75-летия Великой Победы в Москве прошла встреча старейших членов "Магаданского землячества". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Представители региональной общественной организации "Северное притяжение" посетили ветеранов-магаданцев, которые проживают в столице. Они поделились воспоминаниями о войне. В составе дивизий, переброшенных с Дальнего Востока, они работали в госпиталях. Оказывали медицинскую помощь бойцам Красной армии. Подобные встречи “Магаданское землячество” проводит регулярно.

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