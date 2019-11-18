В Челябинской области создадут нацпарк "Зигальга"

Постановление подписал Дмитрий Медведев

На 24 маршрута расширят программу субсидирования авиаперевозок на Дальнем Востоке в следующем году. Такое постановление подписал Дмитрий Медведев.

Билеты по бюджетной цене будут доступны уже на 176 направлениях, передает "ТВ Центр". Кроме того, субсидия для авиаперевозчиков будет проиндексирована в среднем на 30 процентов. Это позволит поддержать цены на билеты для льготников на уровне прошлого года. Всё это улучшит транспортную доступность Дальнего Востока. Еще одно постановление, которое сегодня подписал Дмитрий Медведев - о создании национального парка в Челябинской области.