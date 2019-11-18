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Собянин поздравил сотрудников МКБ "Вымпел" с 70-летием предприятия

15:17
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Мэр Москвы встретился с работниками предприятия

В Москве после реконструкции открыт производственно-конструкторский корпус машиностроительного бюро "Вымпел" имени Торопова. Несколько лет назад предприятию был присвоен статус промышленного комплекса, что позволило не только провести большой ремонт, но и закупить новое оборудование. Сегодня с сотрудниками предприятия, которому в этом году исполняется 70 лет, встретился мэр Москвы Сергей Собянин.

Редкие кадры. На закрытое предприятие "Вымпел" обычно не пускают даже  журналистов. Это  одно из ведущих  в России машиностроительных конструкторских бюро по разработке и производству авиационного вооружения. Управляемые ракеты для сухопутных и морских зенитных комплексов, пусковых и катапультных устройств, грузоподъемных устройств, для самолетов и вертолетов - здесь конструируют  и выпускают практически все виды авиационного вооружения. Половину продукции закупают зарубежные страны. Большое внимание на заводе уделяют  работе молодых  специалистов. Начинающие инженеры повышают квалификацию в специально созданном Центре подготовки персонала.

"Мечтаю стать главным конструктором, сломать все рамки. Первая женщина - главный конструктор", - сказала инженер Валерия Товтина.

Лучшие кадры и самое современное и мощное оборудование. Провести масштабную модернизацию заводу помог город, присвоив в 2017 году статус промышленного комплекса. Это дало право на получение налоговых льгот. Их объем за два года составил более 90 миллионов рублей. Сэкономленные средства пошли в том числе на реконструкцию основного корпуса предприятия. Итоги работ оценил Сергей Собянин.

"Правительство Москвы поддерживает ваше предприятие. Дало вам последние два года специальные льготы как промкомплексу, чтобы поддерживать и уровень заработной платы, и оставались деньги на инвестиции", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы благодарны, что вы нам присвоили статус промышленного комплекса. Это дало нам возможность реально закупить дополнительно высокотехнологическое оборудование и завершить реконструкцию наших тех объектов. Спасибо вам!" – заявил гендиректор АО ГосМБК "Вымпел" Николай Гусев.

Еще один повод для визита - юбилей предприятия. Сегодня ему исполняется 70 лет. Сергей Собянин  отметил, что все эти годы "Вымпел" держит высокую профессиональную планку. Является лучшим в своей отрасли с конца 40-х годов прошлого века и до наших дней.

"Поздравляю с праздником, с юбилеем предприятия. Москвичи гордятся, что на территории Москвы есть такое современное предприятие, которое обеспечивает боевыми ракетами нашу авиацию и не только нашу. Действительно, есть чем гордиться", - сообщил Собянин.

Мэр отметил, что правительство Москвы и дальше будет поддерживать модернизацию московской промышленности.

Юлия Стёпина, Андрей Сидоренко, Михаил Фёдоров и Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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