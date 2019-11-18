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Москвичи оценят идею строительства Бирюлевской линии метро

15:05
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Голосование запущено на портале "Активный гражданин"

Будет ли метро в Бирюлёве, решат сами москвичи. В понедельник голосование запущено на портале "Активный гражданин", передает "ТВ Центр".

Предварительный маршрут новой линии метро – Бирюлёвской - уже определен. Начнётся ветка в районе ЗИЛа, далее - через Технопарк и Кленовый бульвар свяжет Курьяново, Царицыно, а ещё Восточное и Западное Бирюлёво. Общая протяжённость первого участка - около 20 километров. Построят 9 станций и электродепо. Для москвичей время поездок в метро значительно сократится.

"Дальше мы планируем возможность пересечения с железной дорогой где-то в районе станции "Битца", и уже вниз - соединение с МЦД-2 и с возможностью дойти до Щербинки,  от Щербинки сделать ответвление в сторону Новой Москвы. Надеемся, до конца года уже окончательно все посадки станций утвердим и вынесем на градостроительную комиссию к мэру", - заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

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