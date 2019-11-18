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В Пушкинском музее открылась выставка для любителей фотографии

15:12
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Снимки классиков привезли в Москву из музеев России, Франции и Австрии

В Пушкинском музее открылась выставка, которую долго ждали все любители фотографии. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Что интересовало фотографов полтора века назад, какого эффекта добивались - на дагеротипах и автохроме, может ли кадр c  простого поляроида стать произведением искусства. Снимки привезли в Москву из музеев России, Франции и Австрии. Авторы - классики, их фотографии - не просто фиксация факта, а  создание своей реальности с засекреченными кодами и аллюзиями.

"Здесь мы говорим о первом изображении реальности, которую запечатлел дагеротип, о первом мира, которое автохром подарил человечеству и о первых моментальных съемках, которые, теперь уже не такое чудо, которое было в то историческое время", - сказала куратор ыставки "Дагеротип, автохром, поляроид. 1/1" Ольга Аверьянова.

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