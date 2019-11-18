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В Москве подвели итоги велосезона

15:12
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Транспорт брали в аренду 5,5 миллиона раз

В Москве завершился сезон велопроката, сообщает "ТВ Центр". В этом году из-за теплой осени по просьбам горожан его продлили. И в последний раз покататься на арендованном  велосипеде можно было в минувшее воскресенье.

В этом сезоне  в Москве двухколёсный транспорт  брали в аренду 5,5 миллиона раз. Это на 17% больше, чем в прошлом году.  60% поездок совершались по стандартным  маршрутам, но брали велосипед и для целенаправленного  перемещения по городу.

"По количеству прокатов на один велосипед Москва - один из лидеров в мире. У нас в 2,5 раза больше пользователей одного велосипеда, чем, например, в Лондоне. Мэр Москвы поручил в следующем году увеличить количество велосипедов еще на тысячу единиц, из которых половина - электрические велосипеды", - сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

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