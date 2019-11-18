В Москве задержан вандал, повредивший скульптуру Мадонны в метро

Мотив преступника пока неизвестен

В столичном метро вандал повредил скульптуру Мадонны с ребёнком на станции "Римская". Всё произошло ещё в конце октября, но известно об этом стало только накануне.

Специалисты уже провели небольшие ремонтные работы, но до полного восстановления композиции потребуется время. Известно, что злоумышленник задержан, передает "ТВ Центр". Мотив его действий пока неизвестен, также неясно то, как он смог добраться до скульптуры, которая располагается достаточно высоко над проходом к эскалаторам.