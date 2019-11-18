Пропавший в Гоа россиянин найден мертвым

Мужчина умел хорошо плавать

64-летний турист из России погиб во время купания в Аравийском море.

Инцидент произошел в индийском штате Гоа в районе пляжа Арамболь. Жена россиянина заметила, что ее муж долго не выходит из воды и подошла к спасателям. Она уточнила, что он умеет хорошо плавать. Однако вскоре бездыханное тело россиянина обнаружили недалеко от берега.

Медики констатировали смерть туриста. По предварительным данным, она произошла в результате сердечного приступа, пишет РИА Новости.