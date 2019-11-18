В Кремле рассказали о переговорах по визовому режиму с ЕС

Минску скоро станет доступна упрощенная процедура, а Москве - нет

Контакты России и Евросоюза по упрощению визового режима заморожены с 2013 года.

"Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет. Не по инициативе России эти отношения были заморожены", - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее Совет ЕС утвердил решение о подписании между союзом и Белоруссией соглашения об облегчении выдачи виз. Переговоры велись с 2014 года.

Согласно документу, облегчение визовых процедур коснется тех белорусов, которые приехали в ЕС не более чем на 90 дней. Визовый сбор будет снижен с 60 до 35 евро. Также предусмотрены упрощенные правила выдачи многократных виз для работников культуры, СМИ, науки и других отраслей.