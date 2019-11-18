Москва передала Киеву задержанные год назад корабли

Операция прошла успешно

Россия вернула Украине все корабли - два катера и буксир, которые была задержаны год назад в Керченском проливе.

Российские компетентные органы закончили все необходимые следственные мероприятия и поэтому корабли можно вернуть украинской стороне. Суда поставили на якорь в нейтральных водах в районе крымского мыса Такиль, после чего их взяли на буксир украинские катера.

Операция прошла успешно. В российском МИД подчеркнули, что Москва намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ.

"Действия киевских властей <…> в ноябре 2018 года являются преступлением не только против суверенитета России, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка были арестованы в России и в последствии опущены на Украину в рамках обмена осужденными.

Москва несколько раз предлагала Киеву забрать свои корабли. К соглашению удалось прийти только 16 ноября.