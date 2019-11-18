ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва передала Киеву задержанные год назад корабли

14:08
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Операция прошла успешно

Россия вернула Украине все корабли - два катера и буксир, которые была задержаны год назад в Керченском проливе.
В передаче украинских кораблей нашли знак для Зеленского

Российские компетентные органы закончили все необходимые следственные мероприятия и поэтому корабли можно вернуть украинской стороне. Суда поставили на якорь в нейтральных водах в районе крымского мыса Такиль, после чего их взяли на буксир украинские катера.

Операция прошла успешно. В российском МИД подчеркнули, что Москва намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ.

"Действия киевских властей <…> в ноябре 2018 года являются преступлением не только против суверенитета России, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений", - отметили во внешнеполитическом ведомстве.

25 ноября 2018 года российские пограничники задержали в Керченском проливе три украинских судна - корабли - бронекатера "Бердянск", "Никополь" и буксир "Яны Капу" - за незаконное пересечение границы. По данному факту ФСБ России возбудила уголовное дело. 24 моряка были арестованы в России и в последствии опущены на Украину в рамках обмена осужденными.

Москва несколько раз предлагала Киеву забрать свои корабли. К соглашению удалось прийти только 16 ноября.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Новости по теме
Задержанные украинские корабли
Задержанные украинские корабли
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.