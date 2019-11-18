Крупный пожар на складе в Москве попал на видео

Очевидцы слышали громкие хлопки и даже взрывы

В понедельник в течение нескольких часов пожарные боролись с огнём на северо-западе столицы. Загорелся склад на территории автосервиса. Опасность заключалась в том, что там хранились газовые баллоны, которые взрывались.

Чёрные клубы едкого дыма буквально за несколько минут накрыли столичный район Строгино на северо-западе Москвы. Источником возгорания стало складское помещение на улице Маршала Прошлякова, находящееся в непосредственной близости от бизнес-центров и жилой застройки. Те, кто оказался рядом, слышали громкие хлопки и даже взрывы, доносившиеся со стороны воспламенившийся постройки. Оказалось, что на территории склада хранили газовое оборудование. Очевидцы вызвали пожарных, которые оперативно прибыли на место.

"В 9:40 поступило сообщение в центр управления кризисных ситуаций города Москвы о пожаре в производственно-складском здании по адресу улица Маршала Прошлякова, дом 20. В настоящее время пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 600 метров квадратных. Погибших нет. Из пострадавших есть одно обращение за медицинской помощью. От госпитализации отказался. Пожар сопровождался высокой температурой, взрывами газового оборудования, емкостей с легковоспламеняющимися горючими жидкостями. Тушением пожара занимались 60 единиц личного состава, 22 единицы техники", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника главного управления МЧС России по городу Москве, генерал-майор внутренней службы Сергей Желтов.

Из-за взрывов газовых баллонов и угрозы распространения огня в районе пожара было полностью перекрыто движение. Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарно-спасательным подразделениям удалось локализовать пламя и не допустить его перехода на соседние помещения. По словам очевидцев, пожар мог возникнуть в автосервисе, находящимся на территории склада.

По одной из версий, человек, обратившийся за помощью к медикам, и есть сотрудник автосервиса, который присутствовал на месте очага возгорания в момент начала пожара. Более точной информации о причинах ЧП в полиции пока не сообщают.

Следователи до сих пор работают на месте возгорания, поэтому территория склада пока еще оцеплена и туда по-прежнему никого не пускают. Движение автомобилей на окрестных улицах полностью восстановлено. Как сообщили в МЧС, превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в районе Строгино не зафиксировано.

Татьяна Сидорова, Егор Миронов, Тимур Ахмедов, Арсений Калашников. "ТВ Центр".