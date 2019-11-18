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Неожиданно преобразившаяся Алсу сразила наповал

14:35
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Народ пришел в восторг от перемен во внешности певицы

Певица Алсу неожиданно сменила имидж. 36-летняя артистка отрезала свои роскошные волосы.
Как живет красавица-дочка Алсу. Фото

Фотографию, сделанную после преображения, она опубликовала в Instagram. На снимке Алсу предстала в новом дерзком образе с каре. На столь резкое преображение певица решилась ради съемок клипа.

"Новая причёска для видеоклипа "Герои любимых романов". Да или нет?" -  подписала кадр Алсу.

Народ пришел в восторг от перемен во внешности певицы. По мнению подписчиков, новая прическа очень идет артистке. С каре Алсу выглядит еще более женственной и нежной.

Сраженные наповал поклонники оставили под фото около тысячи комментариев. "Какая же красавица", "Тебе все идет. Красоту ничем не испортишь", "Стала еще лучше", "Красотка с любой прической", "Как всегда — прелестна и неотразима", - написали фанаты артистки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от ALSOU (@alsou_a)

Отметим, что не всегда поклонники одобряют эксперименты Алсу с внешностью. Не так давно певицу раскритиковали за чрезмерное увлечение пластикой. По мнению фанатов, Алсу перестаралась с блефаропластикой и увеличением губ.

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