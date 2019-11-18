Порошенко собрались лишить неприкосновенности

Экс-президента хотят обвинить в захвате власти

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в генеральную прокуратуру предложение привлечь к уголовной ответственности экс-президента страны Петра Порошенко за захват власти.

Петра Алексеевича заподозрили во вмешательстве в отбор кандидатов в Высший совет правосудия. Для того, чтобы привлечь политика к уголовной ответственности, нужно снять с него депутатскую неприкосновенность – сейчас Порошенко занимает должность председателя политической партии "Европейская солидарность".

ГБР направило в Генпрокуратуру все соответствующие документы. Надзорное ведомство должно получить разрешение в Верховной раде, пишет РИА Новости.

На данный момент Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел, по 12 из них он проходит как свидетель.