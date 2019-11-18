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Порошенко собрались лишить неприкосновенности

15:02
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Экс-президента хотят обвинить в захвате власти

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины передало в генеральную прокуратуру предложение привлечь к уголовной ответственности экс-президента страны Петра Порошенко за захват власти.

Петра Алексеевича заподозрили во вмешательстве в отбор кандидатов в Высший совет правосудия. Для того, чтобы привлечь политика к уголовной ответственности, нужно снять с него депутатскую неприкосновенность – сейчас Порошенко занимает должность председателя политической партии "Европейская солидарность".

ГБР направило в Генпрокуратуру все соответствующие документы. Надзорное ведомство должно получить разрешение в Верховной раде, пишет РИА Новости.

На данный момент Порошенко является фигурантом 13 уголовных дел, по 12 из них он проходит как свидетель.

 

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