Ученые создали лекарство, продлевающее жизнь

Многообещающее средство

Шведские и итальянские ученые разработали лекарство от прогерии – наследственного заболевания, при котором наступает быстрое преждевременное старение. В таких случаях смерть наступает в 13 лет.

Во время исследования специалисты отобрали клетки детей, у которых обнаружили прогерию. Они синтезировали цепочки нуклеотидов, которые прикрепляются к молекулам РНК и подавляют их активность. Это помогло клеткам начать нормально делиться.

Врачи отметили, что это лекарство является многообещающим, кроме того, его можно принимать и тем, кто здоров, чтобы продлить молодость, пишет "Лента.ру".