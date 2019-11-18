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Евгения Медведева рассказала о своем кошмаре

15:35
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Спортсменка дала интервью

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что после Олимпийских игр 2018 года, которые проходили в Пхёнчхане, опасается получить серьезную травму. По ее словам, это "серьезный кошмар".
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"Наверное, это один из самых серьезных моих кошмаров - травма и отсутствие шанса на восстановление", - сказала спортсменка в интервью ТАСС. По ее словам, "это как прыгать в бездну, в колодец". 

Ранее ТВЦ.Ru сообщал, что российские спортсмены стали триумфаторами московского этапа Гран-при по фигурному катанию. У женщин на первом месте Александра Трусова,  Евгения Медведева - на втором.

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