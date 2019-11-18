Елизавета II утратила контроль над Букингемским дворцом

Внуки больше не слушают советов королевы

Королева Великобритании утратила контроль над семьей – и, в частности, над внуками. Доказательство тому – выходки ее внуков, которые дважды за последние месяцы давали интервью журналистам, не согласовав это с Ее Величеством, бьет тревогу королевский корреспондент Николас Уитчелл.

Последней каплей стала беседа принца Эндрю с Эмили Мэйтлисс, в котором герцог Йоркский рассказал о своих отношениях с Джеффри Эпштейном. Американский миллиардер, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, недавно покончил с собой в тюрьме.

Задать вопрос по этому поводу герцогу Йоркскому журналисты давно пытались – но встречали жесткий отказ Букингемского дворца. И вот, неожиданно, принц Эндрю сам решил разъяснить ситуацию для прессы – не спросив разрешения у Елизаветы II.

И это не единственный случай открытого непослушания. "Тут еще и принц Гарри со своими нападками на таблоиды – при том, что его советники категорические не советовали ему конфликтовать с прессой. А после заявлений герцога Сассекского они были просто в шоке", - сказал Уитчелл BBC News.

Наблюдатель делает вывод, что строгого контроля "центра" - то есть королевы – над семейством больше нет. С ним согласен и бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дикки Арбитер. По его словам, принц Йоркский со своим интервью был похож на бульдозер, который сокрушил все возможные запреты, пишет Daily Express.