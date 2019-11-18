ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Елизавета II утратила контроль над Букингемским дворцом

15:36
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Внуки больше не слушают советов королевы

Королева Великобритании утратила контроль над  семьей – и, в частности, над внуками. Доказательство тому – выходки ее внуков, которые дважды за последние месяцы давали интервью журналистам, не согласовав это с Ее Величеством, бьет тревогу королевский корреспондент Николас Уитчелл.
Елизавета II отчаянно цепляется за Гарри и Меган Маркл

Последней каплей стала беседа принца Эндрю с Эмили Мэйтлисс, в котором герцог Йоркский рассказал о своих отношениях с Джеффри Эпштейном. Американский миллиардер, обвиненный в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, недавно покончил с собой в тюрьме.

Задать вопрос по этому поводу герцогу Йоркскому журналисты давно пытались – но встречали жесткий отказ Букингемского дворца. И вот, неожиданно, принц Эндрю сам решил разъяснить ситуацию для прессы – не спросив разрешения у Елизаветы II.

И это не единственный случай открытого непослушания. "Тут еще и принц Гарри со своими нападками на таблоиды – при том, что его советники категорические не советовали ему конфликтовать с прессой. А после заявлений герцога Сассекского они были просто в шоке", - сказал Уитчелл BBC News.

Наблюдатель делает вывод, что строгого контроля "центра" - то есть королевы – над семейством больше нет. С ним согласен и бывший пресс-секретарь Букингемского дворца Дикки Арбитер. По его словам, принц Йоркский со своим интервью был похож на бульдозер, который сокрушил все возможные запреты, пишет Daily Express.

Читайте также:
Новости по теме
Елизавета II
Елизавета II
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.