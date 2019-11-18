Вышла замуж и счастлива: как живет изуродованная кислотой модель Элеонора Кондратюк

21 год назад она пострадала от рук жестокого ревнивца

Сегодня 39-летняя уроженка Дагомыса Элеонора Кондратюк обрела гармонию, строит семью и занимается любимым делом. А ведь недавно ее жизнь была похожа на откровенный ад с сотнями операциями и длительным процессом реабилитации. 21 год назад ее облили кислотой.

В 1998 году 17-летняя Элеонора Кондратюк заняла третье место на конкурсе "Мисс Сочи" и получила титул "Мисс Очарование". Перед девушкой открылось будущее с огромными перспективами, однако навязчивый поклонник, сочинский криминальный авторитет Рубен Григорян едва не лишил девушки жизни.

Мужчина рассчитывал на взаимность Кондратюк, но, когда несколько раз получил отказ, перешел к угрозам, а после – к действиям. Григорян пообещал ей, что она будет "плакать кровавыми слезами". В 1992 году он нанял двух исполнителей, которые 2 сентября плеснули в лицо 18-летней Элеоноре концентрированной серной кислотой, смешанной с растительным маслом.

По словам врачей, травмы были несовместимы с жизнью, но Элеонора выжила. Девушке пришлось пережить порядка 200 операций. Врачам удалось немного восстановить зрение Элеоноры – теперь она может видеть силуэты людей.

Модель нашла в себе силы не только пережить это страшное время, но и вернуться к нормальной жизни, выйти замуж, написать книгу, заняться помощью людям, пострадавшим от ожогов, а также получить образование – Элеонора защитила диплом психолога и постоянно повышает свою квалификацию. Например, сейчас она учится в немецком институте логотерапии и экзистенциального анализа.

Как удалось выяснить RT, Элеонора замужем уже три года. Ее супруг – ученый-генетик, занимается спортом и участвует в соревнованиях. Судя по Instagram, Кондратюк часто путешествует, однако эти поездки скорее рабочие и практически не связаны с отдыхом.

"К сожалению, дома я бываю не так часто, как хотелось бы. Лечиться мне приходится в Германии", - поделилась "Мисс Очарование".