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Подруга убитой историком аспирантки: "Она очень любила Соколова"

16:12
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Появились подробности отношений девушки с доцентом

Знакомая Анастасии Ещенко, с которой они вместе прожили два года в общежитии, рассказала об убитой девушке и ее отношениях с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым.
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Евгения Лукьянова сообщила, что Анастасия была разносторонним человеком и  была предана тем, кто ей близок. "Очень любила историю, когда она говорила об истории, можно было слушать бесконечно", — отметила она.

Соседка Ещенко призналась, что у Анастасии возникли искренние чувства к Соколову, они не были просто увлеченными историей единомышленниками.   "Через какое-то время она стала приходить счастливая с цветами. Настя была определенно счастлива. Она очень любила Соколова", — приводит слова Лукьяновой "Пятый канал".

Накануне в Краснодарском крае прошли похороны убитой аспирантки. Девушку хоронили в закрытом гробу. 7 ноября 24-летнюю Анастасию Ещенко застрелил из обреза 63-летний доцент СПбГУ Олег Соколов. После этого он попытался избавиться от тела, однако преподавателя задержала полиция. Соколов признался в содеянном, возбуждено уголовное дело.

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