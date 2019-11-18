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Напуганный снятием неприкосновенности Порошенко заявил о "российском заказе"

15:57
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Экс-президент Украины уже не свидетель, а фигурант уголовных дел

Государственное бюро расследований Украины (ГБР) выполняет российский заказ, пытаясь лишить неприкосновенности экс-президента Незалежной. В пресс-службе Петра Порошенко заявили, что Москва таким образом пытается помешать бывшему лидеру встретиться с главами иностранных государств.
Порошенко собрались лишить неприкосновенности

"Так называемое подозрение, выставленное в телеграмме заместителем главы администрации Януковича Портновым, а затем скопированное пресс-службой ГБР, является ничем иным, как российским заказом на причинение вреда репутации пятого президента. А также попыткой помешать Петру Порошенко провести ряд встреч с иностранными лидерами на саммите Европейской народной партии в Хорватии и на форуме в Галифаксе (Канада)", - говорится в сообщении пресс-службы.

ГБР передало в генпрокуратуру проекты обвинений, которые намерены предъявить Порошенко. Экс-президент может сесть по статьям, которые ему вменяют, лет на восемь. Речь идет о действиях, направленных на насильственный захват власти и о злоупотреблении служебным положением. А всего имя Порошенко фигурирует в 13 делах.

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