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Как зарабатывает на жизнь Елена Зеленская

16:26
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Первой леди не платят зарплату

Первая леди Украины рассказала журналистам, чем она зарабатывает на жизнь. Супруга президента в Незалежной не получает зарплату – так что может совмещать две работы. Что Елена Зеленская успешно и делает,  продолжая трудиться сценаристом в компании "Студия Квартал 95".
Зеленская в деловом костюме вызвала бурю восторга

"Я пишу сценарии, как и прежде. Правда, теперь нужно делить свой день между офисом президента и "Кварталом" и следовать таймингу", – сказала жена президента Украины в интервью журналу Vogue.

В этом издании первая леди Украины недавно украсила сразу три обложки. Авторы фотосессии для модно журнала подчеркивали, что решили полностью исключить фактор стиля, хотелось снять непостановочный и искренний портрет. В журнале, на декабрьской обложке которого появилась Елена Зеленская  считают, что справились с задачей – отчасти благодаря открытости супруги Владимира Зеленского.

Елену Зеленскую неоднократно критиковали за выбор нарядов. В частности, публике не понравился образ, в котором она вышла на публику во время визита с президентом в Канаду. Позже первую леди похвалили за наряд на встрече с послом Франции, позже Зеленская появилась на официальном мероприятии в костюме известного бренда, который любит дочка президента США Иванка Трамп.

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