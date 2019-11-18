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Россия сделала Украине предложение по газу

16:34
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

"Газпром" озвучил "Нафтогазу" свои условия

"Газпром" сделал "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового документа на транзит топлива через украинскую территорию сроком на один год.
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В документе подчеркивается, что сотрудничество между Москвой и Киевом по газу возможно только при соблюдении ряда условий. В их числе - отказ сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.

Кроме того, Россия ожидает решения украинских властей относительно прямых закупок газа с 2020 года, передает ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин не изменил своей позиции по вопросу транзита российского газа через Украину. Москва готова к переговорам, однако прогрессу препятствуют претензии Киева.

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