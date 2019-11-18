В России впервые удалили рак простаты ультразвуком

В Москве провели уникальную операцию

Впервые в России врачи прооперировали больного с раком простаты при помощи сфокусированного ультразвука — без разрезов и проколов. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.

Операции больных с локализованным раком предстательной железы прошли в больнице имени С. Спасокукоцкого с участием специалистов клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета имени Евдокимова, а также французских урологов.

"Впервые в России в урологический клинике городской клинической больницы (ГКБ) им. С.Спасокукоцкого департамента здравоохранения Москвы выполнили показательные операции у больных c локализованным раком предстательной железы при помощи сфокусированного ультразвука высокой интенсивности с использованием новейшего аппарата для ультразвуковой аблации тканей Focal One. В операции также принимали участие специалисты клиники урологии Московского государственного медико-стоматологического университета им. А.Евдокимова и французские урологи", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что ультразвуковая аблация тканей эффективна в тех случаях, когда опухоль имеет четкую локализацию и занимает ограниченный участок ткани.

"Проведение подобного оперативного вмешательства в большинстве случаев не требует дополнительного или повторного лечения и выполняется бесплатно для жителей Москвы по полису обязательного медицинского страхования. Проведение таких операций на базе урологического центра больницы им. С.Спасокукоцкого стало возможным как благодаря профессионализму медиков, так и получению высокотехнологичного оборудования для ультразвуковой аблации тканей. На данный момент это первый и единственный в России аппарат для ультразвуковой аблации тканей подобного рода", - добавили в Депздраве Москвы.

Как отметил главный внештатный специалист уролог столичного Депздрава Дмитрий Пушкарь, ультразвуковая аблация тканей - это высокотехнологичный метод локального лечения опухолей человека, основанный на воздействии высокоинтенсивных cфокусированных ультразвуковых волн без повреждения кожных покровов, окружающих тканей и органов.