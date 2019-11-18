Кремль оценил эмоциональный срыв Лукашенко

В Москве обратили внимание на формулировки в речи белорусского президента

Кремль обратил внимание на формулировки, которые использовал в своем последнем выступлении Александр Лукашенко. Президент Белоруссии высказался весьма эмоционально, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Тем не менее, по словам представителя Кремля, взаимная выгода от создания Союзного государства России и Белоруссии неоспорима.

"Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, взаимовыгодность Союзного государства является абсолютно незыблемой", - сказал Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь Владимира Путина предположил: Лукашенко, судя по всему, задавался вопросом о том, чтобы гипотетически подвергнуть сомнению целесообразность такого союза. Конечно, эмоциональный подбор лексики со стороны президента Белоруссии не остался незамеченным в Кремле.

Александр Лукашенко 17 ноября заявил, что Белоруссия "не нахлебница и не хочет ею быть". По мнению белорусского лидера, российская сторона выстраивает некие барьеры на пути некоторых белорусских товаров. Воевать с Россией, как США воюет с Китаем, Белоруссия не будет. Однако, по словам Лукашенко, пока не устранятся эти препятствия, он не подпишет ни одного документа, касающегося интеграции Минска и Москвы.