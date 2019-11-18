ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва и Минск обеспокоены усилением военной активности НАТО на востоке

18:33
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Этот вопрос обсудили главы МИД России и Белоруссии

Россия и Белоруссия обеспокоены усилением военной активности НАТО на восточном направлении вблизи наших границ. Об этом заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров на совместном заседании коллегии дипведомств двух стран, передает "ТВ Центр".
МИД России: НАТО активно ухудшает ситуацию у российских границ

Члены союзного государства с тревогой следят за усилением военной архитектуры североатлантического блока. При этом в Москве и Минске исходят из того, что страны ОБСЕ не должны укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других. Кроме того, вызывают опасения милитаристские планы Вашингтона.

"Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется в сфере контроля над вооружениями. Имею в виду и решение Соединенных Штатов вслед за выходом из договора по противоракетной обороне разрушить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас под вопросом судьба договора о стратегических наступательных вооружениях. К этому добавляются и официальный отказ Соединенных Штатов ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отражение в американских доктринальных документах возможность понизить порог применения ядерного оружия, планы по размещению ударных вооружений в космосе", - сказал Лавров.

Читайте также:
Главное сегодня
Глава МИД России Сергей Лавров
Глава МИД России Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.