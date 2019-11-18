Москва и Минск обеспокоены усилением военной активности НАТО на востоке

Этот вопрос обсудили главы МИД России и Белоруссии

Россия и Белоруссия обеспокоены усилением военной активности НАТО на восточном направлении вблизи наших границ. Об этом заявил в понедельник глава российского МИД Сергей Лавров на совместном заседании коллегии дипведомств двух стран, передает "ТВ Центр".

Члены союзного государства с тревогой следят за усилением военной архитектуры североатлантического блока. При этом в Москве и Минске исходят из того, что страны ОБСЕ не должны укреплять свою безопасность за счет ослабления безопасности других. Кроме того, вызывают опасения милитаристские планы Вашингтона.

"Нас беспокоит тот кризис, который сейчас углубляется в сфере контроля над вооружениями. Имею в виду и решение Соединенных Штатов вслед за выходом из договора по противоракетной обороне разрушить договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Сейчас под вопросом судьба договора о стратегических наступательных вооружениях. К этому добавляются и официальный отказ Соединенных Штатов ратифицировать договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, отражение в американских доктринальных документах возможность понизить порог применения ядерного оружия, планы по размещению ударных вооружений в космосе", - сказал Лавров.