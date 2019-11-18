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В Тбилиси спецназ оттеснил митингующих от здания парламента

18:26
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Пришлось применить водометы

Власти Грузии силой разогнали протестующих, которые почти сутки блокировали здание парламента в Тбилиси. МВД стянуло в центр города спецназ и дополнительные отряды полиции, передает "ТВ Центр".
Тбилиси парализовало из-за новой волны протестов

Силовики обратились к демонстрантам с просьбой покинуть площадь и дали им на это полчаса. Однако представители оппозиции расходиться отказались. После чего спецназ начал щитами оттеснять протестующих от здания парламента. Самых упорных пришлось разгонять с помощью водомётов и дубинок.

Напомним, парламент взяли в осаду накануне. А в понедельник утром депутатов не пустили на работу. Оппозиционеры заявили, что откроют двери здания только в том случае, если законодательный орган распустят и будет назначено проведение досрочных выборов. Однако представители правящей партии сообщили, что делать этого не намерены.

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