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В Москве стартовали отборочные соревнования конкурса "Абилимпикс"

18:59
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Состязания проходят по 30 компетенциям

В понедельник в Москве начались отборочные соревнования конкурса профессионального мастерства среди инвалидов и людей с ограниченными возможностями "Абилимпикс", сообщает "ТВ Центр".

В нем принимают участие школьники, студенты и профессионалы, которые состязаются по 30 компетенциям. Среди них архивоведение, дошкольное воспитание, изобразительное искусство, обработка текста, бисероплетение, вязание, социальная работа, программирование, предпринимательство и другие.

В состав жюри входят более 180 экспертов из разных регионов. Состязания помогут участникам не только показать свои способности, но и найти работу по душе. Проект "Абилимпикс" реализуется в рамках президентской платформы "Россия - страна возможностей", нацеленной на обновление управленческих кадров и поддержку волонтерства.

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