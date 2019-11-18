В Гонконге полиция задержала сотни протестующих студентов

Массовые антиправительственные протесты в Гонконге продолжаются с начала июня и с каждой неделей становятся всё более массовыми и ожесточёнными

Более 400 человек задержаны в Гонконге в результате столкновений демонстрантов с полицией в кампусе Политехнического университета. Беспорядки начались в воскресенье днём и не утихают до сих пор. Протестующие забрасывают силовиков камнями и бутылками с зажигательной смесью, правоохранители отвечают слезоточивым газом и водометами.

Пока полиция Гонконга применяет против демонстрантов резиновые пули, водометы и слезоточивый газ. Но терпение, кажется, на исходе. Грозятся массово применять боевые патроны. Митинги против законопроекта об экстрадиции проходят в специальном административном районе Китая с июня. Несмотря на то, что власти под напором недовольных документ из парламента отозвали, уличные акции не прекратились. Они стали малочисленными, но более жесткими, передает "ТВ Центр".

В полицейский автомобиль бросают сразу несколько бутылок с коктейлями Молотова. Фургон вспыхивает мгновенно. Протестующие перекрывают трассы, мосты и тоннели, отрезая целые районы Гонконга. На выходных главным центром противостояния стал Политехнический университет. Забаррикадировавшиеся там несколько сотен студентов на месте изготавливали емкости с зажигательными смесями, которые потом летели в полицию. Это привело к многочисленным возгораниям в кампусе.

Когда полиция окружила университет и возле него послышались звуки выстрелов, а территорию вокруг заволокло слезоточивым газом, находившиеся внутри студенты заговорили о штурме и начали жаловаться на излишнюю жестокость спецназа. Лица традиционно закрыты масками, своих имен репортерам они не называют.

Полицейские Конгонга факт штурма университета отрицают. По их версии, это было лишь продолжение операции по разгону и задержанию радикалов. После продолжительной осады в понедельник в полпервого ночи по московскому времени спецназу удалось войти в здание. На кадрах видно, что они лишь призывают протестующих покинуть кампус и сдаться, не оказывая сопротивления.

Так выглядит политех после того как его оккупировали протестующие: разруха повсюду. К забаррикадировавшимся в вузе грозят применить более серьезную, чем просто незаконные собрания, уголовную статью - участие в массовых беспорядках. Несмотря на уступки власти, ситуация переросла в масштабный политический кризис. Официальный Пекин уверен - ситуация подогревается извне.

За эти выходные полиция задержала 154 человека в возрасте от 13 до 54 лет. Накануне лидер КНР Си Цзиньпин призвал правоохранительные органы Гонконга сурово наказать всех бесчинствующих преступников.

Лилия Акиньшина, Виталий Марченко, "ТВ Центр".