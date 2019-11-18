Путин оценил проект по добыче палладия в Арктике

Как будет реализован проект?

Владимир Путин положительно оценил перспективы добычи палладия в российской Арктической зоне. Этот проект президент обсудил в понедельник на встрече с председателем правления компании "Русская платина" Мусой Бажаевым, передает "ТВ Центр".

Он рассказал главе государства о том, что проект будет реализовываться совместно с "Норильским никелем". И есть планы привлечь к нему инвесторов из Саудовской Аравии.

По словам Бажаева, добыча составит 21 миллион тонн руды в год, выручка - 7 миллиардов долларов. Кроме того, будет создано более 6 тысяч новых рабочих мест. Глава компании отметил, что после ввода СП в 2024-ом году Россия займет первое место в мире по производству металлов платиновой группы.