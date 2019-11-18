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В Раде высмеяли вернувшиеся из "керченского плена" корабли

18:02
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Катера были построены на заводе Порошенко

Историю о "возврате захваченных кораблей" на Украине раздули вокруг двух маленьких катеров и старого буксира. Украинский флот сегодня – и смех и грех, прокомментировал ситуацию депутат Верховной рады Олег Волошин.
Украинский флот в шоке от российских "Калибров"

"Упускают из виду тот печальный факт, что речь идет о двух маленьких катерах и старом буксире. Причем катерах, сделанных на заводе Порошенко столь некачественно, что их обшивка оказалась пробитой болванками без крупного боевого заряда", - написал Волошин на своей странице в Facebook. Нардеп поясняет: на фото видно, что есть пробоина – но нет следов взрыва. Тем более, что российским пограничникам никто и не ставил задачи стрелять боевыми.

Депутат также подчеркнул: броня, которая должна была защищать моряков, сослужила дурную службу – несколько человек были ранены ее осколками. "В общем, смех и грех у нас, а не флот. И за прошедшие годы ничего существенного в направлении развития ВМС не сделано", - заключил Волошин.

Три корабля украинских ВМС устроили провокацию в Керченском проливе, у российско1й границы, в ноябре 2018 года. Суда маневрировали, не подчиняясь требованиям российских пограничников. В итоге украинские корабли-нарушители задержали, их экипажи – 24 человека, среди которых агенты СБУ – оказались в суде. Нарушителей границы отпустили 7 сентября этого года, в рамках договоренности с Киевом  об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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