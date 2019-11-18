Киев предупредили о последствиях пересмотра минских соглашений

Дееспособность украинской власти окажется под вопросом

Киеву советуют воздержаться от провокаций. Надеяться на пересмотр минских соглашений украинским властям не стоит, подчеркнул полпред России в контактной группе по Украине Борис Грызлов.

Грызлов напомнил, что в последнее время появились сообщения о планах Киева в отношении Донбасса. Украинская власть даже заговорила о возможности депортации его жителей. Такая позиция идет вразрез с минскими договоренностями.

"Хотел бы призвать киевскую сторону воздержаться от возможных заявлений и действий, имеющих провокационный характер. Подобные заявления… могут поставить под вопрос ответственность и дееспособность киевских политиков", - предупредил Грызлов.

Полпред России отметил, что минские договоренности закреплены резолюцией Совета Безопасности ООН – и рассчитывать на их пересмотр Киеву не стоит. Комментарий Грызлова прозвучал в преддверии саммита в "нормандском формате". Лидеры Франции, Германии, России и Украины обсудят ситуацию в Донбассе, предположительно, 9 декабря.