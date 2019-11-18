На том свете достанут: полицейский трижды штрафовал умершего россиянина

Странные факты вскрыла прокурорская проверка

Смерть, как выяснилось, не освобождает от наказания. Скончавшегося летом россиянина трижды оштрафовали после его ухода в мир иной. Нарушение покойник допускал не критичное, но неприятное: как следует из протоколов, он появлялся в общественных местах в нетрезвом состоянии.

Прокурорская проверка деятельности отдела полиции "Шарьинский" в Костромской области выявила, что один из сотрудников в течение четырех месяцев выписывал штрафы умершему мужчине. На полицейского завели уголовное дело.

Как говорится в сообщении пресс-службы, проверка выявила факты составления сотрудником в период июля-октября 2019 года трех фиктивных протоколов об административном правонарушении. По данным прокуратуры, адресат этих протоколов скончался в июне 2019 года – что подтверждено документально.