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На том свете достанут: полицейский трижды штрафовал умершего россиянина

18:59
  • понедельник
  • 18 ноября 2019

Странные факты вскрыла прокурорская проверка

Смерть, как выяснилось, не освобождает от наказания. Скончавшегося летом россиянина трижды оштрафовали после его ухода в мир иной. Нарушение покойник допускал не критичное, но неприятное: как следует из протоколов, он появлялся в общественных местах в нетрезвом состоянии.
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Прокурорская проверка деятельности отдела полиции "Шарьинский" в Костромской области выявила, что один из сотрудников в течение четырех месяцев выписывал штрафы умершему мужчине. На полицейского завели уголовное дело.

Как говорится в сообщении пресс-службы, проверка выявила факты составления сотрудником в период июля-октября 2019 года трех фиктивных протоколов об административном правонарушении.  По данным прокуратуры, адресат этих протоколов скончался в июне 2019 года – что подтверждено документально.

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